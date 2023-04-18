Kavak ve Havza'da MHP'nin seçmen iletişim merkezleri açıldı

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​​​​​​​SAMSUN (AA) - MHP'nin Kavak ve Havza ilçelerinde seçmen iletişim merkezleri açıldı.



Kavak'ta 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki MHP Seçmen İletişim Merkezi açılışına Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, MHP İl Başkanı Osman Kandıra, İlçe Başkanı Avni Gadiş, MHP Samsun milletvekili adayı Prof. Dr. İlyas Topsakal ile partililer ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri açılışta yaptıkları konuşmada, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek istedi.

Konuşmaların ardından MHP Kavak İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Havza'da da MHP İlçe Başkanlığı Seçmen İletişim Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışa, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, MHP Samsun milletvekili adayları İlyas Topsakal ve İbrahim Yüksel, MHP Samsun İl Başkanı Osman Kandıra, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kormazlı, MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile partililer katıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yoluna devam ettiğini ifade ederek, "İnşallah 14 Mayıs tarihinde daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından MHP Havza Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

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