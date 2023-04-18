Samsunlu atıcılık sporcuları Trabzon'dan dereceyle döndü

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SAMSUN (AA) - Bafra Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bulunan atıcılık sporcuları, Trabzon'da düzenlenen turnuvada derece elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca "En İyi 20'ler Havalı Silahlar Bahar Kupası", 13-16 Nisan tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirildi.

Tabanca branşında genç erkeklerde Alper Kirpi, genç bayanlarda da Ezginur Türkmen 6'ncı sırayı aldı.

Tabanca branşında büyük bayanlar kategorisinde Ayşenur Bolat 4'üncü, genç erkekler tüfek branşında da Yunus Efe Kaçar 15'inci oldu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, sporcuların Trabzon'da Bafra'yı başarıyla temsil ettiklerini dile getirerek, "Gururumuz olan sporcularımızı gösterdikleri performanslarından dolayı tebrik ediyorum. Sporcularımızın yetişmesinde büyük emek ve çaba sarf eden Gençlik Spor Kulübü yönetim kuruluna ve Atıcılık Milli Takım antrenörlerimiz Murat Gürsel ile Seda Sağır'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.





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