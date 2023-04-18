Havza'da Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi'ne Ramazan Bayramı sonrası başlanacak

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SAMSUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkan Vekili Şeref Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Demir, Özdemir'i makamında ziyaret ederek, bir süre önce DOKAP ile Havza Belediyesi arasında imzalanan "Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri Projesi" hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Özdemir, projenin uygulanacağı alanda Havza Belediyesi tarafından yürütülen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlak çalışmalarının ardından projelendirme çalışmalarının tamamlandığını belirterek, ihale sürecinin tamamlandığını, Ramazan Bayramı sonrası ilk kazmanın vurulacağını söyledi.

Hemşerilerine verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirlerin, yöresel ürün üreten üreticilerimizin ve pazar esnafımızın yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projemizi hayata geçiriyoruz. Projemizin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Milletvekillerimize, DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Demir ise Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri'nin Havza'ya hayırlı olmasını temenni ederek, DOKAP olarak bölgenin kalkınmasına destek olmak adına çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

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