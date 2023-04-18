Terme İlçe Müftülüğü bayram öncesi çocukların yüzünü güldürdü

SAMSUN (AA) - Terme İlçe Müftülüğünce yürütülen proje kapsamında Ramazan Bayramı öncesi çocuklara giysi alındı.

Türkiye Diyanet Vakfı Terme Şubesi ve hayırseverlerin katkılarıyla İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren gençlik koordinatörlüğü görevlileri, "Bu Kış Yüzler Güldürüldü mü? Bir Yetimi de Sen Giydir" ve "Gelin Gönüller Yapalım Bu Ramazan ve Her Ramazan" projeleri kapsamında 44 çocuğa, Ramazan Bayramı projesi kapsamında da 100 civarında aileye ulaştı.

İlçe Müftüsü Ömer Ergül, daha önce tespiti yapılan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukların Müftülük tarafından belirlenen giyim mağazasına götürülerek beğendikleri kıyafetleri temin ettiklerini anlattı.

Kış ayında ve bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzlerini güldüren ve projeye destek veren hayırseverlere teşekkür eden Ergül, "Yüce Mevla'm yaptıkları hayırları kabul etsin. İlçe Müftülüğümüz bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren gençlik koordinatörlük ekibimize de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yolumuzu gözleyen daha nice yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi aileler arasında gönül köprüsü kurarak hayırseverlerimizin verdiği emanetleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya Türkiye Diyanet Vakfı Terme Şubesi olarak devam edeceğiz." dedi.





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