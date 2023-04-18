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Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

AA

Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eleştirdiği masaya yeniden oturdu. Bu kadar lafı söyledikten sonra aynı yere yine gidiyor, oturuyorsunuz." dedi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Yakakent ilçesinde AK Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışına Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X akıllı cihazı ile geldi.

Muş, burada yaptığı konuşmada, dünyada güç dengeleri ve üretim merkezleriyle siyaset ile finans merkezlerinin farklı yerlere doğru kaydığını söyledi.

Dünyayı daha zorlu şartların beklediğine işaret eden Muş, "Türkiye'nin kuzeyi, Rusya-Ukrayna Savaşı, oradaki belirsizlikler, enerji fiyatları üzerinde yaptığı baskılar... Şimdi de Uzak Doğu'da Çin-Tayvan gerilimi, nereye evrileceğini kimsenin kestiremediği bir tablo... Devlet yönetiminde tecrübe önemli bir şeydir. Ülkeyi 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve onun ekibi yönetiyor. Dolayısıyla 20 yılda dünyada yaşananları, gelişenleri ve olanları biliyor." ifadesini kullandı.

Tecrübenin olmadığı yerde idare etmenin imkansız hale geldiğine dikkati çeken Muş, şöyle devam etti:

"Şimdi bizim rakibimiz kim? Üç rakibimiz var ama seçimlerde içlerinden bir tanesi kamuoyu yoklamalarında daha güçlü çıkıyor diğerlerine göre. Kemal Bey. O da geçmişte bürokratlık yapmış belli bir süre fakat işleri iyi idare edememiş. Yönettiği kurumun bilançosu eksiye düşmüş, süreçler kötü yönetilmiş, insanlar problem, acı yaşamış. Vatandaştan topladığı kaynakları o dönem doğru kanalize yapamamışlar. Şimdi bir tarafta böyle bir miras. Hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Öbür tarafta da Recep Tayyip Erdoğan. Yaptıkları, ortaya koyduğu irade, ortaya koyduğu vizyon ortada. Dolayısıyla hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. "

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle IMF ile anlaşmalar yaptığını, bu zor günlerin koalisyon dönemlerinde yaşandığını anımsatan Muş, 1990'lı yılların iki partili, üç partili koalisyon dönemleri, darbelerle geçtiğini, daha sonra vatandaşa önemli faturalar çıktığını ve Türkiye'nin milyarlarca dolar zarar ettiğini anlattı.

- "'Şu sahile insanların oturabileceği bank koyacağız' deseniz, inanın karar veremezler"

Muş, koalisyon dönemlerinin istikrarsız ve zayıf hükümetlerinin ülkeyi kötü duruma getirdiğini belirterek, "Şimdiki tablo 7 partili bir koalisyon. Hani biz ikisini, üçünü biliyorduk da tam 7 parti var. Hepsinin bir konuyla ilgili yorumu var. O 7 partiyi buraya getirseniz, deseniz ki, 'Şu sahile insanların oturabileceği bank koyacağız, nasıl koyulacak?' deseniz, inanın karar veremezler. Bir de biliyorsunuz, 'Konsey oluşturacağız' diyorlar. Onların içinde de bu partilerin genel başkanları olacak. Bu genel başkanlar ortak karar alamadığı müddetçe cumhurbaşkanı karar alamayacak." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın kendi içinde anlaşmazlıklar yaşadığını ifade eden Muş, şöyle konuştu:

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener eleştirdiği masaya yeniden oturdu. Bu kadar lafı söyledikten sonra aynı yere yine gidiyor, oturuyorsunuz. Dün akşam diyor ki, 'Masanın hiçbir yerinde HDP yok. Biz karşı çıkarız'. Neyine karşı çıkıyorsun? Adam gitti, HDP de 'Biz aday çıkarmıyoruz, Kemal Bey'i destekleyeceğiz' dedi. PKK da açıklama yaptı, 'Bu tarihi bir fırsattır' dedi. Deve kuşunu bilirsiniz, değil mi? Başını kuma soktu mu kimsenin onu görmediğini sanır. Çünkü o hiçbir şeyi görmez ya. Bunlar deve kuşu taktikleri. Biz bu deve kuşu taktiklerini yemeyiz. Bu işin içine ya zamanında girmeyecektiniz ya da insanlara karşı, millete karşı dürüst olacaktınız. Bir tarafta böyle bir tablo varken, diğer tarafta Türkiye'ye sayısız hizmet eden Recep Tayyip Erdoğan var. Bir tarafta iradesi, tecrübesi, birikimi olan, kafasında ne varsa dilinde de o olan samimi bir lider var."

Programa AK Parti Samsun milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile milletvekili adayları katıldı.


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