Samsun'da kadınlara gelir kapısı olması için dikilen lale soğanlarının hasadı başladı

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Çiçek Soğanı Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanma Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) desteğiyle dikilen lale soğanlarının hasadına başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Çiçek Soğanı Üretiminin Yaygınlaştırılması ve Pazarlanma Olanaklarının Araştırılması Projesi" kapsamında DOKAP desteğiyle 150 bin lale soğanı temin etti. 16 kadının katılımıyla kurulan Ladik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerine dağıtılan lale soğanları, geçen yıl kasım ayında toprakla buluşturuldu.

Farklı renklerdeki lalelerin büyümesiyle hasada başlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, gazetecilere, Osmanlı döneminde de Ladik'te lale üretimi yapıldığını söyledi.

Kadın girişimcilerin gelirinin artırılması için 10 dönüm alanda 10 çeşit lale dikildiğini belirten Sağlam, "Her bir çeşitten 15 bin olmak üzere toplamda 150 bin lale soğanı diktik. Amacımız doğadan çiçek tohumlarının toplanmasının önüne geçilmesi ve gen kaynaklarının tükenmesini önlemektir. Burada laleleri kültüre alıp tükenmesini önlüyoruz. Bunu yaparken de kırsaldaki kadın çiftçilerimize gelir kapısı oluyor. Samsun Büyükşehir Belediyemiz ise lale soğanlarını satın alarak park ve bahçelerin süslenmesinde kullanacak." diye konuştu.

Yumruların sayısını ve kalitesini artırmak istediklerini vurgulayan Sağlam, "Bundan sonra hem kooperatif hem de farklı çiftçilerimize soğan dağıtarak ekimi artıracağız. Amacımız tüm bölgemizin lale ihtiyacını karşılamaktır. Bölgemizde lale soğanı konusunda bir pazar oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlam, Samsun'da çiçek üretimi hakkında şu bilgileri verdi:



"Samsun'da 300 dekar alanda 15 milyon adete yakın çiçek üretimi var. Belli ilçelerimizde branşlaşacağız. 19 Mayıs ilçemizde salep, Ladik'te lale, Kavak'ta lavanta gibi her ilçede farklı bir çiçek üretimi yapacağız."

Ladik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Derya Öznur ise bir hafta içinde tepe kırma yapıp ardından yumruları toplayacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Osmanlı döneminde Ladik'te yetişen bir bitkiymiş, önce lale üretimini burada tekrar artırmayı planlıyoruz. Biz üretimi yapacağız, üretmek isteyen kişilere de yardımcı olacağız. Peyzaj alanında çalışan firmalara laleleri satmayı planlıyoruz. Biz buraya 150 bin lale soğanı diktik, geri dönüşünün 450 bin yumru olacağını tahmin ediyoruz. Her kadınımıza kar payı olarak 50 bin lira civarında dağıtmayı planlıyoruz."

Kooperatif üyesi Ayten Sonar ile Ayşegül Erdoğan, üretimin iyi gittiğini, başladıkları hasattan iyi gelir beklediklerini kaydetti.





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