Bafra Gençlik Merkezi depremzedeler için yardım kolisi hazırladı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler ve vatandaşların temin ettiği yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bafra Gençlik Merkezinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan öğrenciler ve personelin temin ettiği yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların da yardımıyla ramazan paketlerini hazırladıklarını söyledi.



Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden Bafra’ya gelenlere dağıtım yapıldığını aktaran Erdoğan, "Yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyede olduğu ramazan ikliminde gençlerimizin bu duyguları yaşamaları ve hissetmeleri adına anlamlı bulunduğumuz bu tarz faaliyetleri önemsiyoruz." dedi.





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