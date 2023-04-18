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Bafra Gençlik Merkezi depremzedeler için yardım kolisi hazırladı

AA

Bafra Gençlik Merkezi depremzedeler için yardım kolisi hazırladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde öğrenciler ve vatandaşların temin ettiği yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Bafra Gençlik Merkezinde gönüllü olarak faaliyetlere katılan öğrenciler ve personelin temin ettiği yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların da yardımıyla ramazan paketlerini hazırladıklarını söyledi.

Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinden Bafra’ya gelenlere dağıtım yapıldığını aktaran Erdoğan, "Yardımlaşma ve paylaşma duygularının en üst seviyede olduğu ramazan ikliminde gençlerimizin bu duyguları yaşamaları ve hissetmeleri adına anlamlı bulunduğumuz bu tarz faaliyetleri önemsiyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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