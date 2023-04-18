Ticaret Bakanı Muş, 19 Mayıs ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı

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SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, 19 Mayıs ilçesine Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X akıllı cihazı ile geldi.

Muş, burada yaptığı konuşmada, yaklaşan 14 Mayıs'taki seçimlerin Türkiye adına büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhur İttifakı'na destek verilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 22 yıldır Türkiye'de ekonomide, sağlıkta, eğitimde ve savunma sanayisinde çok önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Muş, "Ülkemizi her alanda hedeflediğimiz noktalara getirebilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. 22 yıldır önemli irade ortaya koyan vatandaşlarımızın, 'Türkiye Yüzyılı Başlıyor' sloganıyla başlattığımız bu seçimde de aynı iradeyi devam ettirerek seçimini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağından şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muş, seçim koordinasyon merkezinin açılışını AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve milletvekili adaylarıyla yaptı.



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