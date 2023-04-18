Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'dan Sinop istikametine giden Ö.E. yönetimindeki 55 AFE 674 plakalı otomobil, Dereköy kavşağında Y.N. (23) idaresindeki plakasız elektrikli motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Y.G. (24) ve R.N. (24) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.





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