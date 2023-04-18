Samsun'da tavuk kümesinde uyuşturucu bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde tavuk kümesinde 280 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ü.D'nin ev ile eklentilerinde arama yaptı.

Evin hemen yanında bulunan tavuk kümesinde yapılan aramada 280 sentetik uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.





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