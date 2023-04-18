Ticaret Bakanı Muş, Samsun'da iş insanlarıyla buluştu:

SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Rahat şekilde Samsun, Türkiye ihracatının yüzde 2'sini yapabilecek altyapıya sahip." dedi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı olan Muş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Samsun'un tarım, sanayi, turizm ve üretim ile limanlarından dolayı ticaret şehri olduğunu belirten Muş, "Şu anki ekonomik durumundan daha büyük potansiyeli barındırıyor. Samsun'un 2022 yılında ihracatı 2002'ye göre yüzde 3 bin 393,5 artarak 1,3 milyar dolara çıktı. Bunu üretim bölgesine göre aldığınızda ihracat 1,6'ya milyara çıkıyor." diye konuştu.

İhracattaki ilk 10 ürüne bakıldığında birinci sırayı değirmencilik ürünlerinin aldığını bildiren Muş, Samsun'un net ihracatçı olarak ihracatta 19'uncu sırada bulunduğunu, 2022 yılında kentte ihracat gerçekleştiren 525 firma yer aldığına dikkati çekti.

Bu rakamları yukarı doğru çıkartacaklarını dile getiren Muş, şunları kaydetti:

"Samsun'un ihracatta iyi noktaya gelmiş OSB'leri var. Büyüme alanlarını ortaya çıkartıp ona göre yatırımcı buraya inşallah çekmiş olacağız. Bu şehrin ihracatının 250 milyar dolardan aldığı pay, 1,3 milyar dolar. Yüzde 0,5'i kadar. Önce bunu yüzde 1'e ,sonra da yüzde 2-3'e doğru oransal olarak çıkartmamız gerektiği kanaatindeyim. Rahat şekilde Samsun, Türkiye ihracatının yüzde 2'sini yapabilecek altyapıya sahip. Çünkü liman ve lojistik alt yapısı, iş dünyası müteşebbisleri, ihtiyaç duyulan mühendislerin gelmesi, bunların hepsine baktığımız zaman bu şehir bunları karşılayabilir diye düşünüyorum. Biz de bunun gerçekleşmesi için büyük çaba içerisinde olacağız."

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurumu Başkanı Sinan Çakır ile iş insanları ve milletvekili adayları katıldı.





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