Samsun'da otomobil bariyere çarptı, 3 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayram Can Pehlivan idaresindeki 55 H 0755 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda bariyere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Vural Savaş Süme ile Yunus Emre Batur yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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