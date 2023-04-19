Ladik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Biz meyvesini yiyorduk meğer yaprağı da tam bir şifa deposuymuş!

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Egrikaya idaresindeki 55 ZC 304 plakalı otomobil, Akpınar Mahallesi'nde elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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