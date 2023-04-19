Samsun'da şehit İlhan Hamlı, kabri başında anıldı

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SAMSUN (AA) - Ağrı'da, 1992 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Astsubay İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı için Samsun'daki kabri başında anma programı düzenlendi.

Ağrı Dağı eteklerindeki Pamuk Geçidi'nde teröristlerce şehit edilen Hamlı'nın Samsun Asri Mezarlık Şehitliği'ndeki kabrinde düzenlenen programda Kur'an okundu, dua edildi.



Programda şehit annesi Bedriye Hamlı'nın Kur'an-ı Kerim hatminin duası da yapıldı.



Anma programına şehidin annesi Bedriye Hamlı, ağabeyi Ayhan Hamlı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Erdoğan Kapusuz ile vatandaşlar katıldı.









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