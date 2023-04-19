Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Kavak'ta AK Parti İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.

19 Mayıs Mahallesi'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar programına Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Avni Gadiş, AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Ersan Aksu, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile davetliler katıldı.

AK Parti Kavak İlçe Başkanı Bakır, Belediye Başkanı Sarıcaoğlu ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Ersan Aksu, yaptıkları konuşmada, 14 Mayıs seçimlerine en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve yine seçimlerden başarıyla çıkacaklarını söyledi.

- 19 Mayıs'ta afetzedelere iftar



19 Mayıs Belediyesi tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek 19 Mayıs ilçesine yerleştirilen afetzedeler için iftar programı düzenlendi.



Bir düğün salonunda düzenlenen iftara, Kaymakam İbrahim Civelek, AK Parti Samsun Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve depremzede aileler katıldı.



Kırcalı, yaptığı konuşmada, "Çok büyük bir felaket yaşadık milletçe. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet sizlere de sabırlar diliyorum. Ama biz büyük bir milletiz. Her felakette kenetlenip birbirimize destek ve yardım edebilen bir milletiz. Bu felaketin de üstesinden birlik ve beraberlik sayesinde geleceğiz." dedi.



Belediye Başkanı Topaloğlu da ilk günden itibaren depremzedelerin yanında olduklarını ifade etti.



- Havza'da muhtarlar iftar programı düzenledi

Havza Muhtarları Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen iftara katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir muhtarlar ile tek tek sohbet ederek yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

İftar öncesi konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, muhtarların kendileri için kıymetli olduğunu ifade ederek, "İlçemiz ve ilçe halkımızı için birlikte hizmet etmekten onur duyduğum muhtarlarımız ile iftar sofrasını paylaşmak bizler için büyük mutluluk." dedi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin de tüm katılımcılara teşekkür etti.



İftar programına, Belediye Başkanı Özdemir ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Korkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza TSO Başkan Yardımcısı Yakup Akekin, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gedik, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, Havza Kızılay Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu ve muhtarlar katıldı.

- Ladik Belediyesinden sıcak yemek dağıtımı

Ladik Belediyesi ramazan boyunca iftar saatinde araçlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıttı.



Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade etti.



Bu anlayışla hareket ettiklerini ifade eden Özel, "Ramazan boyunca 200 aileye ve evinde yalnız kalan sıcak yemek yapamayan vatandaşlarımıza iftar yemeği servisi yaptık. Bir elin verdiğini diğer elin duymaması için vatandaşlarımıza gizlilik içinde tam saatinde yemeklerini ulaştıran personelimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.





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