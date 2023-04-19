Havza'da bayram hazırlıkları başladı

SAMSUN (AA) - Havza'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hareketlilik artamaya başlarken, vatandaşlar ve Havza Belediyesi bayram hazırlıklarına başladı.

Bayrama kısa süre kala ilçede berber, kuaför ve terzilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Okulların da ara tatile girmesi ve diğer illerde yaşan Havzalıların bazılarının bayram tatili için Havza'ya gelmesi, yoğunluğun artmasına neden oldu.

İlçede Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler ekipleri ana arterler, caddeler, şehitlikler, refüjler, park ve bahçelerde ot biçme, yıkama ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca Havza Belediyesinde, halkın rahat bir bayram geçirebilmesi için Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler yapıldı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, gerekli personelin bayram boyu görevlerinin başında olacağını belirterek, "Halkımızın rahat bir bayram geçirmesi için çalışmaktayız. İlçe genelinde parklar, bahçeler, mezarlık ile şehitlikler temizlendi, zabıta ekiplerince denetimler artırıldı. Yeni bir bayrama kavuşmanın buruk sevinci var içimizde. Ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde deprem bölgesindeki yaraları hızlı şekilde saracağız. Rabb'im tüm halkımızın ibadet ve yardımlarını kabul eylesin. Hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." ifadelerini kullandı.





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