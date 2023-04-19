AK Parti'li Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:

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SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, ramazan ayında kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiğini vurguladı.

Ramazan ayını geride bırakarak muhabbet ve kucaklaşma günü olan bayrama sağlık içinde erişmenin huzurunu yaşadıklarını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti.

"Bu sene Ramazan Bayramı'na, 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen deprem afetinde kaybettiğimiz canlarımızın acısıyla giriyoruz. Bayramların acıları hafifletme, yaraları sarma, dayanışmayı büyütme, kardeşliği güçlendirme zamanları olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla millet olarak bayramı deprem felaketinde ailesini, yakınlarını, sevdiklerini ebediyete uğurlayan her bir vatandaşımızın, Samsun başta olmak üzere pek çok ilimizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimizin yanında geçirecek ve zor günleri birlikte aşacağımızı bir kez daha göstermenin gayreti içinde olacağız."

Karaaslan, birlik beraberlik ve huzur ortamında bayramların geçirilmesi için canlarını feda eden şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnetle anarak, "Yurt içinde ve sınırlarımızın ötesinde terörle mücadele operasyonlarına katılan, bayramı ailelerinden uzakta geçiren Mehmetçiklerimize Allah'tan kolaylıklar diliyorum. Gönüllerin sevgiyle birbirine yakınlaşacağı, muhabbetin ve huzurun hakim olacağı Ramazan Bayramı'mızı kutluyor, yediden yetmişe bayram heyecanını yüreğinde taşıyan milletimize hayırlı bayramlar diliyorum." ifadesini kullandı.





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