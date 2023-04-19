Salıpazarı ilçesinde bayram hazırlıkları

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı.



Belediye ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi meydanlar, mezarlıklar ile park ve bahçelerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, "Belediye ekiplerimiz özverili şekilde mıntıka temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Daha temiz bir Salıpazarı için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.



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