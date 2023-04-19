Samsun'da sürücü adayının kullandığı otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücü adayı Nurgül Ş'nin kullandığı özel sürücü kursuna ait 55 AHZ 587 plakalı otomobil, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Baraj Yolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Mürsel K'nin kullandığı 55 ABY 17 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada yaralanan otomobilde bulunan usta öğretici Havva G, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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