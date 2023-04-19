Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Karaağaç mevkiinde, 3 otomobil ile birer minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olayda yaralanan 7 kişi, 112 Acil Sağlık görevlilerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.



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