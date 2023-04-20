AK Parti Alaçam Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

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SAMSUN (AA) - AK Parti Alaçam Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.



Seçim koordinasyon merkezinin açılışına AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir, Yakakent İlçe Başkanı Saliha Korkmaz ile partililer katıldı.



Kırcalı, buradaki konuşmasında, önemli bir seçimin arifesinde olduklarını dile getirerek, "Seçime çok az zaman kaldı. Hep ifade ediyoruz, önemli bir seçim 14 Mayıs seçimi. 14 Mayıs, kimin kiminle yol yürüdüğünü gördüğümüz için önemli bir seçim." dedi.



Özdemir de seçime kısa bir zaman kaldığına dikkati çekerek, "Ekip arkadaşlarımızla çalışarak 15 Mayıs sabahına güzel bir tablo ile uyanırız inşallah." ifadesini kullandı.





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