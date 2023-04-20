Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Havza'da Kaymakamlık tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlıkta gerçekleştirilen bayramlaşmaya Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Vedat Boyraz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Nayman, yarın Kahramanmaraş’ta görevi olduğu için bayramlaşmanın arife günü yapıldığını belirterek, ilçemiz, ülkemiz ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramlaşmanın ardından Nayman ve beraberindekiler, ilçe mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Havza Devlet Hastanesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaret edilerek buradaki görevliler, hasta ve hasta yakınlarıyla bayramlaşıldı.

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