Havza'da zabıta ekiplerinden bayram şekeri denetimi

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde talebi artan şeker ve çikolata satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sağlıksız ürünlerin satışının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, ürünlerin ambalajlanması, ambalajlı şekerlerin gramajı ve son kullanma tarihini kontrol etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını dile getirerek, "Halkımızın sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde tezgah ve iş yerlerinde denetimleri düzenli olarak gerçekleştirmekteyiz. Ramazan Bayramı boyunca Zabıta Müdürlüğümüz başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başında olacak." dedi.





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