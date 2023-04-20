MHP Alaçam İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi

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SAMSUN (AA) - MHP Alaçam İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenlendi.



Alaçam Öğretmenevinde düzenlenen programa Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, MHP İlçe Başkanı Orhan Sancak, MHP Samsun milletvekili adayları ile partililer katıldı.



Acar, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve bereket ayı olduğunu belirterek, "Bu aylarda ekeceğimiz, sonra da inşallah biçeceğiz. Cenabıhak birliğimizi beraberliğimizi daim kılsın." dedi.







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