Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

AA

Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yüksek rakımlarda sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Samsun-Ankara kara yolunun bazı yerlerde yoğunluk oluşturuyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bayram arifesinde şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Bayram arifesinde şehitler unutulmadı
MHP Alaçam İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
YEREL HABERLER MHP Alaçam İlçe Teşkilatı iftar programı düzenledi
Havza'da zabıta ekiplerinden bayram şekeri denetimi
YEREL HABERLER Havza'da zabıta ekiplerinden bayram şekeri denetimi
Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Havza'da bayramlaşma programı düzenlendi
OMÜ'de 1600 kişinin nörolojik hastalığı yapay zeka teknolojisiyle belirlendi
YEREL HABERLER OMÜ'de 1600 kişinin nörolojik hastalığı yapay zeka ...
Bafra Ovası'nda lahana hasadında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Bafra Ovası'nda lahana hasadında sona yaklaşıldı
Bafra Ovası'ndan Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'ya karnabahar ihracatı
YEREL HABERLER Bafra Ovası'ndan Avrupa Birliği ülkeleri ile Rusya'ya ...
(ÖZEL) Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik: Süper Lig´e lider olarak çıkmak istiyoruz
YEREL HABERLER (ÖZEL) Samsunspor'un kaptanı Osman Çelik: Süper Lig´e ...
AK Parti Alaçam Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
YEREL HABERLER AK Parti Alaçam Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı
Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi ...
Samsun'da zincirleme kaza : 7 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme kaza : 7 yaralı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da konuştu:
YEREL HABERLER İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da konuştu:
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor
YEREL HABERLER Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi ...
Samsun'da sürücü adayının kullandığı otomobil kamyonla çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da sürücü adayının kullandığı otomobil ...
Hüseyin Eroğlu: Bütün pozitif istatistiklerde zirvedeyiz
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Bütün pozitif istatistiklerde ...
Salıpazarı ilçesinde bayram hazırlıkları
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde bayram hazırlıkları
Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sempozyumu" ...
AK Parti'li Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan'dan Ramazan Bayramı mesajı:
Çarşamba'da iftar programı düzenlendi
YEREL HABERLER Çarşamba'da iftar programı düzenlendi
Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı
YEREL HABERLER Kızılırmak Nehri'ni su düğün çiçekleri kapladı
Havza'da bayram hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Havza'da bayram hazırlıkları başladı
Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 çocuğun hayati tehlikesi sürüyor, sürücü serbest
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki 3 ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Samsun'da şehit İlhan Hamlı, kabri başında anıldı
YEREL HABERLER Samsun'da şehit İlhan Hamlı, kabri başında anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.