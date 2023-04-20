Samsun-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Samsun-Ankara kara yolu Çakallı mevkisinde yüksek rakımlarda sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için yola çıkan sürücüler, Samsun-Ankara kara yolunun bazı yerlerde yoğunluk oluşturuyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.