Samsun'da savrulan aracın açılan kapısından düşen kadın öldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde savrulan otomobilin açılan kapısından düşen kadın hayatını kaybetti.

Mehmet Gonca idaresindeki 34 EUA 011 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolu Toptepe Doruk mevkisindeki kavşakta, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu.

Bu sırada otomobilin arka koltuğunda bulunan sürücünün eşi Dursiye Gonca (48), aracın açılan kapısından düşerek bariyere çarptı. Dursiye Gonca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza, bölgedeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.





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