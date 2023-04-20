Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

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SAMSUN (AA) - Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.

Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor





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