19 Mayıs'ta şehit ailelerine bayram ziyareti

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.

Civelek, ziyaretlerde şehit ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şehit ailelerinin bayramını kutlayan Topaloğlu da "Bugün rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan şanlı bayrağımızın gölgesinde millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, bayramlarımızı özgür ve huzurlu şekilde kutluyorsak bunu hayatlarının baharında fedai can eden aziz şehitlerimizin ve bu uğurda çarpışan kahraman gazilerimize borçluyuz. Onların vatan ve millet için yaptığı fedakarlığın değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar yüce ve büyüktür. Millet olarak bu topraklar üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan, vatanı ve milleti uğruna fedakârlıkların en büyüğünü yapmış olan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehit ailelerimizin ve 19 Mayıslı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.





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