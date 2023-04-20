Samsun’da Arife Bayramı etkinliği ile çocuklar sevindiriyor

SAMSUN (AA) – Samsun’un Terme ilçesinde "Arife Bayramı" etkinliği yıllardır yaşatılıyor.

Terme ilçesi Gökçeağaç Mahallesi’nde onlarca yıldır devam eden geleneklerini yaşatan mahalle sakinleri, her Ramazan Bayramı öncesi bir araya gelerek aldıkları şekerleri ellerinde tepsi ve poşetlerle gelen çocuklara ikram ediyor. Şeker ikramı sonrası vatandaşlar birbirine sarılarak bayramlarını kutlayıp dua ediyor.

Gökçeağaç Mahallesi’nde yaşayan emekli imam Selahattin Ak mahallelerinde her sene yapılan bayram sevincinin gelenek haline geldiğini söyledi.

Amaçlarının çocukları sevindirmek olduğunu anlatan Ak, "70-80 seneden bu yana örf adet olarak günümüzde devam ediyor. Burada daha önceleri bir ninemiz börek pişirip buraya getirip dağıtmış. O günden bu güne şeker bayramlarının arifesinde bizler de çocuklara şeker dağıtıyoruz. Çocukları sevindiriyoruz. Herkesin katkısı var. Bu zamana kadar devam etti, bu günden sonra da inşallah devam edecek." ifadesini kullandı.

Mahalle muhtarı Seyfi Öztürk ise gelenekselleşen Arife Bayramı’nda çocukların ikramlarla mutlu olduğunu kaydetti.

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