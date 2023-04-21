Samsun'da evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde evin duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

İsmail Duman (22) yönetimindeki 74 BR 223 plakalı hafif ticari araç, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde virajı alamayıp evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.