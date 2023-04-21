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19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Ramazan Bayramı dolayısıyla Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

SAMSUN (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bayramlaşma programları gerçekleştirildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, bayram namazını Merkez Camisi'nde kıldı.

19 Mayıs İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı'nın kıldırdığı bayram namazı sonrası Kılıç ve Topaloğlu, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bir süre önce annesi vefat eden Kılıç'a vatandaşlar başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Kaymakam İbrahim Civelek ile Topaloğlu ve 19 Mayıs Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Karakartal, 19 Mayıs Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek üyeleriyle bayramlaştı.

Ardından Civelek ile Topaloğlu, Sevgi Evleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, çocuklar ve görevlilerin bayramını kutladı.

19 Mayıs Kaymakamlığı ve 19 Mayıs Belediyesi tarafından ortak olarak düzenlenen bayramlaşma töreni, belediye düğün salonunda yapıldı.

Topaloğlu, ramazan ayı boyunca iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geldiklerini dile getirerek, ilçelerinde yaklaşık 700 depremzedeyi ağırladıklarını kaydetti.

Bayramlaşma programına Kılıç, Civelek ve Topaloğlu'nun yanı sıra daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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