Havza Belediyesinde bayramlaşma programı

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SAMSUN (AA) - Havza Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanlığı tarafından belediye binası önünde kurulan çadırda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile milletvekili adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayram mutluluğu yaşandığını dile getirerek, "Bayramlar birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren önemli zaman dilimleri. Allah'a şükürler olsun, yeniden doyasıya kucaklaştığımız bayramlara kavuştuk. Havza Belediyesi olarak Ramazan Bayramı'nda halkımızın rahatı için gerekli tüm birimlerimiz görevinin başında." dedi.





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