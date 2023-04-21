Çarşamba'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'dan Ordu istikametine giden O.U. yönetimindeki 34 DCV 019 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden S.B. idaresindeki 34 CUU 316 plakalı ve S.Y'nin kullandığı 34 PG 5863 plakalı otomobillerle çarpıştı.

Kazada sürücülerden S.B. ile araçlarda bulunan E.K.B, B.S.B. ve N.B. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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