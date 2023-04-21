Samsun’da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü

O anlar kamerada! Görenler şoke oldu! Korkutan hortum!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun’un Salıpazarı ilçesinde bir kişi akrabasını silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, akraba olan ve aralarında husumet bulunan M.K. ve İ.K, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine M.K, tabancayla İ.K’ye ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden İ.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan İ.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olayın ardından kaçan M.K’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.