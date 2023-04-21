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Tartıştığı oğlunun elindeki silah ateş alınca yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA

Tartıştığı oğlunun elindeki silah ateş alınca yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde tartıştığı oğlunun elindeki silah ateş alınca yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, İshaklı Mahallesi Oruç Reis Sokak'taki evlerinde H.A. (58), henüz belirlenemeyen nedenle oğlu B.A. (36) ile tartışmaya başladı.

Oğlunun elinde bulunan tabancayı almak istediği sırada silahın ateş alması sonucu H.A, karnına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.A, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, B.A'yı gözaltına aldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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