AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma

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SAMSUN (AA) - AK Parti Havza İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, eski Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ile milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Özdemir, katılımcıların bayramlarını tebrik ederek, "İnşallah 14 Mayıs'ta ikinci bayramı daha hep birlikte kutlayacağız." dedi.





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