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AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma

AA

AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma

SAMSUN (AA) - AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

19 Mayıs Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile partililer katıldı.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yılda Türkiye'nin refah seviyesi yüksek ve büyük yatırımların yapıldığı bir ülke haline geldiğini belirterek, "En son Karadeniz'de çıkarılan doğal gaz ile dışa bağımlılığımız azalacak. Bu proje Cumhuriyet tarihimiz açısından dönüm noktası olma niteliğindedir. İnşallah 14 Mayıs akşamı ülkemizin her bölgesinde seçim zaferimizi kutlayacağız." dedi.

Topaloğlu da seçim için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "İnşallah 14 Mayıs seçimlerinin akşamında yine burada demokrasi bayramımızı kutlayacağız, Cumhur İttifakı olarak seçimlerden galip ayrılacağız." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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