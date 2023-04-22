AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi

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SAMSUN (AA) - AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Terme İlçe Başkanlığında düzenlenen programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ile partililer katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, tüm vatandaşların bayramını tebrik etti.

Allah'tan herkese sağlık vermesini dileyen Yılmaz, "Allah'ım çocuklarınız, büyüklerinizle sağlık sıhhat içerisinde olmamızı nasip etsin. Rabb'im her şeyden önce bize sağlığımızı bağışlasın. Ondan sonra ülkemiz, ailemiz için yaparız. Bu mücadelede ömrümüz boyunca oluruz. Tekrar Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum." dedi.









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