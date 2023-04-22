MHP Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi

SAMSUN (AA) - MHP Terme İlçe Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

MHP İlçe Başkanlığında düzenlenen programa Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, MHP Terme İlçe Başkanı Sezgin Akansu, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan ile vatandaşlar katıldı.

Kılıç, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde gayret göstermeleri gerektiğini dile getirerek, "Biz o gayreti gösterirsek Allah'ın izniyle zafer de gelecektir. Böylece hem ülkemiz hem de şehrimiz kazanır. İnşallah Terme'nin ve ülkemizin 5 yıllık geleceğinde emeğimiz olacaktır. Bu vesileyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP Samsun Milletvekili adayı Abdullah Karapıçak da katılımcıların bayramlarını kutladı.





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