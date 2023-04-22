Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı.

S.E'nin (23) kullandığı elektrikli bisiklet, Alparslan Mahallesi Erbülfezl Elçibey Caddesi'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Yaralanan S.E. ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan kontrolde 1,68 promil alkollü olduğu belirlenen S.E'ye 4 bin 64 lira para cezası kesildi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.