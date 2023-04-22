Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muhittin Öztürk (51) yönetimindeki 06 JF 108 plakalı otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolu Hayvanpazarı mevkisinde Halil Sağlam'ın (58) kullandığı 41 FY 376 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Satu Sağlam (50), Seher Sağlam (6), Seher Sağlam (57) ve Hadiye Öztürk (49) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralılardan Muhittin ve Hadiye Öztürk, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



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