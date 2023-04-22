Samsun'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 10 kişi bıçakla ve darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dededağ Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve sopalarla saldırdı.

Kavgada S.Y. (24), H.Ö. (68), İ.Ö. (39), S.Ö. (43) Y.Ö. (36), O.C. (37), H.C. (66), K.A.C. (26) ve M.C. (51) darp sonucu, N.Ö. (36) de bıçakla yaralandı.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan G.D. (22) ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.