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Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA

Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e (16) çarptı.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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