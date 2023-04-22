Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emrah K. (38) yönetimindeki 55 JP 266 plakalı kamyonet, Samsun-Sinop kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Demir'e (16) çarptı.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, polis tarafından gözaltına alındı.





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