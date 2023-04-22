Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulan genç öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde ateş alan silahtan çıkan merminin isabet ettiği genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yakıntaş Mahallesi'nde T.U'nun (66) elinde bulunan ruhsatlı tabancası ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi, bu sırada yanında bulunan komşusu Onur T'nin (19) göğsüne isabet etti. Yakınlarınca Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.U, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.