23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

AA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

SAMSUN (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta törenler düzenlendi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve protokol üyelerince Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törenler, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda devam etti.

Törende, Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu, Atakum İrem Yavuz Anaokulu ve Atakum Mimar Sinan İlkokulu dans gösterileri düzenledi. Atakum Fahrettin Ulusoy İlkokulu ile Recep Tanrıverdi Ortaokulu öğrencileri koro halinde şiirler seslendirdi.

Atakum ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden oluşan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Halk Oyunları gösterisi ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Törene, Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, kurum ve kuruluşların yetkilileri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Çorum

Çorum'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu. Veliler ise ellerinde Türk bayrakları ile çocuklarının gösterilerini izledi.

Törende, yıl içinde çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören, öğrencilerin kortej geçişiyle son buldu.

Törene, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Garnizon Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ve vatandaşlar katıldı.

- Çankırı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çankırı Atatürk İlkokulu'nda kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan 1920'nin, ulusal iradenin açık şekilde belirdiği, Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı önemli bir gün olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara bayram olarak hediye etmesinin dünyada bir benzerinin olmadığını belirten Öztürk, "Bağımsız yarınların en sağlam temellerinin atıldığı bu tarih, bayrak, vatan ve devlet sevdalısı bir ecdadın eseridir." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuyup gösteriler sunduğu törende ayrıca, yapımı tamamlanarak hizmete giren Atatürk İlkokulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Vali Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Amasya

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, vatandaşların ve çocukların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterileri sundu.

Program, öğrencilerin balon uçurmasıyla tamamlandı.

- Sinop

Sinop'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler tarafından hazırlanan 23 Nisan gösterisi sunuldu.

Tören, Vali Vekili Abdullah Şahin ve diğer ilgililer tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. ​​​​​​​

- Kastamonu

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Şehit Erkan Kendirci İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın dünya barışına hizmet eden çok önemli bir bayram olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okuyup çeşitli gösteriler sundu.

Öğrenciler, Türk çocuğu adlı müzik gösterisinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin bulunduğu pankartlar açtı. Öğrenciler daha sonra ellerindeki rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.

Programa Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen törende, ilkokul ve ortaokul öğrencileri gösteriler sundu.

Törene Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kampüste üretilen kolonyalardan 3 milyon lira gelir elde edildi
YEREL HABERLER Kampüste üretilen kolonyalardan 3 milyon lira gelir ...
Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması ...
Samsun'da bir kişi darp sonucu yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi darp sonucu yaralandı
Samsun’da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da akrabasını silahla öldüren zanlı tutuklandı
Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, öldü
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahir, ...
Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki aile arasındaki kavgada 10 kişi ...
Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı ...
(ÖZEL) Samsunsporlu Celil Yüksel: Babam ve amcamın hayalleri gerçek oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Samsunsporlu Celil Yüksel: Babam ve amcamın ...
Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da elektrikli bisikletten düşen kişi yaralandı
Samsun'da evden hırsızlık iddiası
YEREL HABERLER Samsun'da evden hırsızlık iddiası
Doç. Dr. Coşkun´dan annelere uyarı: Skolyoz konusunda dikkatli olunmalı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Coşkun´dan annelere uyarı: Skolyoz konusunda ...
Samsun'da 117 okuldan 45'i güçlendirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 117 okuldan 45'i güçlendirildi
Samsun'da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga; 10 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 grup arasında bıçaklı, sopalı kavga; 10 ...
MHP Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER MHP Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni ...
AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Terme İlçe Başkanlığında bayramlaşma töreni ...
AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma
YEREL HABERLER AK Parti 19 Mayıs İlçe Başkanlığında bayramlaşma
AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma
YEREL HABERLER AK Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma
Tartıştığı oğlunun elindeki silah ateş alınca yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunun elindeki silah ateş alınca ...
Samsun’da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla öldürdü
YEREL HABERLER Samsun’da bir kişi tartıştığı akrabasını silahla ...
Çarşamba'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çarşamba'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Bafra Kaymakamı Ertürkmen'den Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret
YEREL HABERLER Bafra Kaymakamı Ertürkmen'den Ramazan Bayramı ...
Salıpazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Salıpazarı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
Samsun'da firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da firari hükümlü yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.