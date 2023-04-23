Samsunspor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Benim ilk şampiyonluğum ve Süper Lig'e çıkmaktı hep hayalim." dedi.

Eroğlu, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligde şampiyonluğu erken ilan eden takımların motive problemleri yaşandıklarını gördüklerini söyledi.

Bugün kendilerinin üst lige çıkmalarına rağmen rakibi ciddiye alarak sahaya çıktıklarına işaret eden Eroğlu, "Yoğun bir taraftar kitlesiyle birlikte önemli bir maç oynadık. Oyunumuzla da aldığımız skorla da liderliği hak ettik. Burada oyuncularımla gurur duyuyorum. Taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sürekli ifade ediyorduk, 'Biz şampiyonluğu birlikte kazanacağız' diye, 'Onların desteğine ihtiyacımız var' diye. Bugün dolu tribünlerde oynadık. Onlardan bir isteğim var. Seneye Süper Lig'de olacağız. Ne olursa olsun bu tribünleri dolduralım. Çünkü Samsunspor gerçekten futbolda Türkiye'nin bir markası." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de de dolu tribünlere oynanması halinde stattaki atmosferden birçok takımın zorlanacağını belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Ama bu atmosferi yaratacak olan taraftarlarımız ve ne olursa olsun takımlarına destek olsunlar. Bu çok değerli ve önemli. Benim tabii ki ilk şampiyonluğum yani Süper Lig'e çıkmak da hep hayalim. Süper Lig'de takım çalıştırmak istiyordum ve gerçekleşti. Şu an Türk futbolunda, Cumhuriyetimizin 100. yılında bence Samsunspor kurtuluş reçetesini veriyor. Bunu söylemek istiyorum. Çünkü tesisiyle, taraftarıyla, kurumsal yapısıyla, akademisiyle, yönetim kuruluyla, başkanıyla gerçekten Süper Lig'i hak eden bir kulüp, Samsunspor ve Süper Lig'in de Samsunspor'a ihtiyacı var."





- Ankara Keçiörengücü cephesi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tacettin Bakacak ise play-off yolunda istemedikleri bir yenilgi aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce de burada çalışmıştık biz ekip olarak. Çok güzel bir camia. Yani bir spor kenti. Buraya da şampiyonluk yakıştı diye düşünüyorum. İnşallah Süper Lig'de başarılı işlere imza atarlar. Hocalarını, teknik heyeti, futbolcuları ve şehri kutluyorum. Maçın 40. dakikasına kadar hakikaten kendi planlarımız doğrultusunda doğru işler yaptık. Rakip bize defans arkasına attığı toplarla ve yan toplarla geldi. Maalesef 40. dakikada bu yan toplarından biri ile golü yedik. Aslında çok çalışmıştık ama oradaki bir hatamız, bizim gol yememize sebep oldu. İkinci yarıda bu kadar coşkulu bir seyircinin önünde, daha önce de söyledim, oynamayacak olsa bile oyuncu oynar, dolayısıyla da bu bizim için bir handikap oldu. Artık bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız. İki tane maçımız kaldı, yani 6 puan çıkarabilirsek o maçlardan play-off şansımız sürecektir."

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