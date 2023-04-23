Bafra'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.A. (31) idaresindeki 55 NF 278 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Sahil Yolu Havuz Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak Sivil Havacılık Yüksekokulunun duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüsü, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Ehliyetinin olmadığı, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 20 bin 444 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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