Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baki B. idaresindeki 06 CFS 225 plakalı hafif ticari araç, Ayvacık-Çarşamba kara yolunda Çarşamba istikametine seyir halinde iken TOKİ kavşağından yola çıkan Murat K. yönetimindeki 55 GZ 451 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Ayhan K, Bahaettin Y, Ezgi B. ve Umut Yaman B. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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