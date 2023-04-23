Bayram tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

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SAMSUN (AA) - Ramazan Bayramı'nın son gününde Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından araçlarıyla evlerine dönmek isteyenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan yolda kuyruklar oluşturdu.

Havza ilçesinde trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

Bölgedeki trafik yoğunluğunun gün boyu devam etmesi bekleniyor.



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