Samsun'un ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçede kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.



Kutlamalar, Yavaşbey İlkokulu bahçesinde devam etti.



Kutlamlarda, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, ayrıca sınıflar arası sandalye kapma, çuval, yumurta ve halat çekme yarışları düzenlendi.



Tören sonrası okullar arası "23 Nisan ve Dünya Çocukları” konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

- Alaçam

Alaçam'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Çelenk sunma törenine, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Emniyet Müdürü V. Erol Can Keskin, Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

- Havza

Havza'da Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Havza Kapalı Spor Salonu'ndaki programda ise günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından şiirler okundu ve okullar tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi.

Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirilen yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- 19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başladı.



Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, protokol üyeleri ve okul idarecileri ve öğrencilerin hazır bulunduğu törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.



Kutlamalar kapsamında, 19 Mayıs Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde öğrenciler tarafından çeşitli etkinlikler, yöresel dans gösterileri ve oyunlar sahnelendi.



- Ladik

Ladik ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan törenler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.



Törene, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Celal Tuzcu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Cengiz Çalık, İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Dinç, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

Törende öğrenciler gösteriler sundu, resim şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Terme

Terme'de de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonrasında Belediye Kültür Merkezi’nde Atatürk İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi.

Program öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler ve halk oyunları ile devam etti. Çeşitli dallarda derece elde eden öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından etkinlikler sona erdi.





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